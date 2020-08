TEMPESTA D’AMORE in onda anche al sabato dal 12 settembre (Di venerdì 28 agosto 2020) La nuova stagione televisiva è ai nastri di partenza e Rete 4, come sempre accade in questo periodo, ha apportato una modifica alla programmazione di TEMPESTA d’amore destinata a fare la gioia di tutti gli appassionati dell’amata soap tedesca (che anche nei mesi più caldi dell’anno ne hanno seguito fedelmente le vicende).Leggi anche: Beautiful, anticipazioni USA: HOPE vuole anche KELLY? STEFFY seccata ma…A partire dal prossimo 12 settembre, le appassionanti storie ambientate al Furstenhof torneranno infatti a fare compagnia ai telespettatori della terza rete Mediaset anche al sabato, come sempre nella consueta fascia preserale dalle ore 19.35 fino alle 20.30. TEMPESTA d’amore: tutte le nostre news ... Leggi su tvsoap

