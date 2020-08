Stefano De Martino, arrivano le dure parole di un ex concorrente di Amici: “Certa gente non conosce il sacrificio…” (Di venerdì 28 agosto 2020) Due dei protagonisti del gossip di questa calda estate sono sicuramente Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Con la loro rottura, i due hanno fatto esplodere il caos nel mondo del gossip e dei social. Nonostante il tanto discutere, nessuno è riuscito a scoprire le cause che hanno spinto l’ex coppia a questa decisione. E … L'articolo Stefano De Martino, arrivano le dure parole di un ex concorrente di Amici: “Certa gente non conosce il sacrificio…” Leggi su dailynews24

zazoomblog : Stefano de Martino si “vendica” di Belen: Castrocaro è successo - #Stefano #Martino #“vendica” #Belen: - costa577 : Stefano De Martino, l'accusa di Valerio Pino: 'Lavora grazie a Belen' - leggoit : Stefano De Martino, l'elogio di Renzo Arbore: «Confidiamo nel tuo talento» - carotelevip : Ieri #Castrocaro2020 condotto in prima serata su @RaiDue da Stefano De Martino ha fatto il 4.9% di share. E pensare… -