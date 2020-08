Stefano Accorsi e Bianca Vitali: è nato il figlio Alberto (Di venerdì 28 agosto 2020) "Benvenuto Alberto!". Con queste poche parole, Stefano Accorsi ha annunciato la venuta al mondo del figlio che aspettava assieme alla moglie Bianca Vitali, che ha sposato nel 2015. Sui social si vedono i due genitori abbracciati, con il pargolo in braccio. Non è il loro primo figlio, infatti l'attore e la moglie hanno già un altro bambino, Lorenzo, 3 anni. L'arrivo di Alberto è stato accolto da un tripudio di messaggi. Sono tanti i personaggi celebri che hanno festeggiato la nascita del piccolo. Tra loro troviamo Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Edoardo Leo, Laura Chiatti, Luca Argentero. Uno dei messaggi più belli l'ha scritto il regista Ferzan Ozpetek:Stefano Accorsi e ... Leggi su blogo

È nato Alberto, secondo figlio di Stefano Accorsi e Bianca Vitali. L'annuncio arriva via social con una foto postata sul profilo Instagram dell'attore bolognese che insieme alla moglie tiene in bracci ...