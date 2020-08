Sestri, auto in testa coda si schianta contro un muro. Pensionata grave in ospedale (Di venerdì 28 agosto 2020) La strada è stata chiusa al traffico per agevolare le operazioni di soccorso e rimozione della vettura Leggi su ilsecoloxix

LiguriaOggi : Sestri Levante, auto in testacoda si schianta contro un muro, grave anziana -