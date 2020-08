Scuola, Fimmg: “I medici di famiglia si rifiutano di effettuare i test sierologici? È una bufala” (Di venerdì 28 agosto 2020) ROMA – “È una bufala la notizia che alcuni medici di famiglia si siano rifiutati di effettuare i test sierologici. Io rispondo per la Fimmg, ma esistono invece delle organizzazioni sindacali minoritarie che hanno scelto di non aderire all’iniziativa e, quando si parla dei medici di medicina generale, purtroppo, non si fa una differenziazione tra le varie sigle”. Lo chiarisce alla Dire Giacomo Caudo, presidente della Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg), rispondendo alle accuse lanciate sui media da alcuni componenti del personale scolastico, chiamato a effettuare i test prima della riapertura delle scuole. Oltre al timore di contrarre il virus, tra le motivazioni che avrebbero scatenato i presunti rifiuti c’era anche la possibilità di una chiusura dello studio medico e la sanificazione a proprie spese dello stesso, in caso di risultati positivi ai test, nonché la mancanza di dispositivi di sicurezza idonei. Leggi su dire

All'Istituto Comprensivo di Monteprandone le lezioni riprenderanno in sicurezza grazie ai lavori di adeguamento effettuati su tutti gli edifici scolastici dall' Amministrazione Comunale.

