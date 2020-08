Referendum: Sala, 'aspetto a pronunciarmi su Si o No, per ora riforma parziale' (Di venerdì 28 agosto 2020) Milano, 28 ago. (Adnkronos) - Al Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari "ci sono buoni motivi per votare sì e per votare no, così come per non votare sì o non votare no, ma quello che voglio capire nei prossimi giorni e se è serio l'intento a procedere a livello di riforma". Lo spiega il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a chi gli chiedeva cosa avrebbe votato al prossimo Referendum costituzionale previsto a fine settembre. Una riforma, aggiunge, "che non è solamente quella nota a tutti della legge elettorale, ma anche della garanzia della competenza di chi va in Parlamento". La preoccupazione "da cittadino" di Sala è che "chi siede in parlamento abbia la competenza giusta. Questo taglio lineare ci garantirà da questo punto ... Leggi su iltempo

TV7Benevento : Referendum: Sala, 'aspetto a pronunciarmi su Si o No, per ora riforma parziale'... - StefanoCeccanti : Referendum: prima iniziativa Dem per il sì il 2 settembre. Il prossimo mercoledì 2 settembre alle 14 e 30 alla Ca… - franco_sala : RT @NicolaPorro: #Referendum: 3?? motivi forti e convincenti per votare No, secondo Andrea Amata #taglioparlamentari #Politica #Parlamento… - franco_sala : RT @LaStampa: Alberto Cirio: «Gli organici sono carenti e i banchi monoposto non arriveranno in tempo». Il referendum? Votare sì al taglio… - franco_sala : RT @NicolaPorro: Il #Referendum sul #TaglioDeiParlamentari si avvicina ed è già motivo di dibattito. Ecco 7?? motivi a favore del No ????? h… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Sala Referendum: Sala, 'aspetto a pronunciarmi su Si o No, per ora riforma parziale' Metro Referendum: Sala, 'aspetto a pronunciarmi su Si o No, per ora riforma parziale'

Milano, 28 ago. (Adnkronos) - Al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari "ci sono buoni motivi per votare sì e per votare no, così come per non votare sì o non votare no, ma quello che v ...

Estratti 789 scrutatori per il referendum di domenica 20 e lunedì 21 settembre

Nella Sala Ovale di Palazzo Zanca la Commissione elettorale comunale, presieduta dall’Assessore Massimiliano Minutoli, su delega del Sindaco Cateno De Luca, e composta dai Consiglieri comunali Daria R ...

Milano, 28 ago. (Adnkronos) - Al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari "ci sono buoni motivi per votare sì e per votare no, così come per non votare sì o non votare no, ma quello che v ...Nella Sala Ovale di Palazzo Zanca la Commissione elettorale comunale, presieduta dall’Assessore Massimiliano Minutoli, su delega del Sindaco Cateno De Luca, e composta dai Consiglieri comunali Daria R ...