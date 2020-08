Primo voto in era Covid-19: il protocollo ai seggi (Di venerdì 28 agosto 2020) Il 20 e 21 settembre urne aperte per il referendum confermativo e le elezioni amministrative: protocollo Interno-Salute per la definizione delle precauzioni sanitarie ai seggi Per prevenire il rischio di contagio da Covid-19 e, contemporaneamente, garantire il regolare svolgimento del procedimento elettorale, i ministri dell’Interno e della Salute hanno sottoscritto un protocollo sanitario e di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Primo voto Captain Tsubasa: Rise of New Champions, il primo voto arriva da Famitsu Multiplayer.it Elezioni Marche 2020, mascherina, gel e matita. Il voto al tempo del Covid

Fano, 28 agosto 2020 - Mascherine per accedere ai seggi, igienizzazione delle mani prima dell’esercizio di voto, percorsi dedicati e accessi contingentati per evitare assembramenti, pulizia periodica ...

Voto bipartisan sugli appalti: gare accorciate anche nel 2021

La disciplina speciale sugli appalti che semplifica le procedure allungata a tutto il 2021. Lo prevede un emendamento bipartisan votato all’unanimità in commissione Affari Costituzionali e Lavori pubb ...

