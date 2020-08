Pregliasco: "La capacità dei laboratori per i test Covid è finita. La scuola? In difficoltà come ospedali a inizio epidemia" (Di venerdì 28 agosto 2020) “La capacità dei laboratori” che eseguono test per Covid-19 ”è sotto stress imponente. Credo che l’elemento determinante è riuscire a monitorare ogni focolaio. Però dobbiamo far sì che questi focolai non siano eccessivi, perché la capacità laboratoristica è finita”. Sono le parole del virologo Fabrizio Pregliasco, intervenuto nel corso della trasmissione Agorà su Rai3.“Ad oggi - spiega - rispetto ad altre nazioni c’è stata una grandissima capacità dell’Italia e dei dipartimenti di prevenzione” del Paese “di ridurre e spegnere i ... Leggi su huffingtonpost

I numeri sono, di nuovo, impietosi. I contagi risalgono in tutt’Italia e la Lombardia continua ad essere la Regione in cui si registra il maggior numero di casi. Dei 1210 nuovi positivi registrati nel ...

Stiamo per ripiombare nell’incubo di marzo? Gli esperti, almeno per ora, non predicono catastrofi. Non è detto che la seconda arriverà e comunque oggi siamo molto più preparati a gestire una recrudesc ...

I numeri sono, di nuovo, impietosi. I contagi risalgono in tutt'Italia e la Lombardia continua ad essere la Regione in cui si registra il maggior numero di casi. Dei 1210 nuovi positivi registrati nel ...