Per chi suona la campanella (Di venerdì 28 agosto 2020) Doveva - almeno questo si aspettava il Governo - essere il giorno se non della festa quantomeno della tregua, con la consegna dei primi banchi monoposto nella scuola primaria di Codogno. Ma la commozione fino “ai brividi” della maestra Silvia Cabrini, lì a provare a dare forma all’immagine di un passo compiuto nella ripartenza, alla fine si è sgualcita, tramortita da una nuova valanga di allarmi, polemiche e questioni irrisolte. Questa volta in mezzo ci sono finiti i prof, rei di scappare dai test sierologici e pronti, quelli “fragili”, a inondare le scuole di certificati medici per dire che è impossibile mettersi dietro la cattedra con le aule ancora da allestire contro il ritorno del virus, i protocolli di sicurezza che non convincono e gli scuolabus che non fanno stare tranquilli. E per l’ennesima volta la ministra ... Leggi su huffingtonpost

borghi_claudio : il @fattoquotidiano mi mette in copertina come 'voltagabbana del referendum' con titolone e foto per chi votò il ta… - borghi_claudio : Per chi ancora non avesse capito... - ShooterHatesYou : Ricordo amichevolmente che continuare a cercare di restringere il campo di quello che "si può dire / è giusto dire"… - solounastella : RT @LeolucaOrlando1: La morte di Ebru Timtik dopo 238 giorni di sciopero della fame in un carcere turco è conferma della deriva autoritaria… - jhullypeereira : RT @janavel7: #Referendum Per risparmiare molto basterebbe tagliare un solo deputato. Assieme a tutta la sua corte: amici, compagni di scuo…

Ultime Notizie dalla rete : Per chi Covid, dal 31 agosto via ai test gratuiti per chi va in Sardegna da Civitavecchia Il Messaggero Covid, in Abruzzo la prima zona rossa dopo il lockdown: 12 positivi, chiusa una frazione di Lucoli

Difficile dire come il virus sia entrato, sconvolgendo la vita placida e tranquilla di questi borghi, tutti pascoli e sci d'inverno, rifugi, tanto verde e buon cibo. E invece dall'11 agosto Lucoli, in ...

Capisci il linguaggio del tuo gatto? Ecco il quiz per sapere se è felice

Chi teme il proprio gatto possa essere ansioso, può scoprirlo facilmente scegliendo tra le 6 opzioni del quiz online: “strizza gli occhi”, “prudente e tranquillo”, “orecchie in su”, “ti fissa”, coda i ...

