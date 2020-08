Nuovo protocollo di sicurezza per MSC (Di venerdì 28 agosto 2020) Dal 16 agosto MSC Crociere è tornata nel bellissimo Mediterraneo con due delle navi più popolari della flotta, MSC Grandiosa e MSC Magnifica (ne abbiamo parlato qui). Negli ultimi, la compagnia di crociere ha lavorato senza sosta per sviluppare un Nuovo protocollo di salute e sicurezza che tutela ogni momento della vacanza, dalla prenotazione al viaggio verso la nave, dall’imbarco alla vita di bordo, dalle escursioni a terra al ritorno a casa, preservando l’unicità dell’esperienza di crociera. Tra le nuove procedure sono stati introdotti test COVID-19 per tutti gli Ospiti e l’equipaggio prima dell’imbarco, escursioni “protette” ad ogni scalo organizzate esclusivamente da MSC Crociere per offrire un elevato livello di sicurezza a tutti gli Ospiti. Il ... Leggi su sbircialanotizia

TRIESTEALLNEWS : Riapertura scuole: i punti salienti del nuovo Protocollo - - TInganno : Come da protocollo regionale, mando una email per richiedere il tampone per me e la mia famiglia. Hanno telefonato… - pistoiasport : FIP, in arrivo il nuovo protocollo per l'attività dilettantistica - Majden3 : RT @GiovanniAgost20: Le mascherine saranno obbligatorie nelle scuole medie e superiori, anche durante la ricreazione. E' quanto risulta dal… - Agricolturabio1 : RT @GiovanniAgost20: Le mascherine saranno obbligatorie nelle scuole medie e superiori, anche durante la ricreazione. E' quanto risulta dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo protocollo Riapertura scuole: i punti salienti del nuovo Protocollo TRIESTEALLNEWS Ballando con le Stelle, anche Daniele Scardina (l’ex di Diletta Leotta) positivo al coronavirus

«Abbiamo il risultato dei tamponi, siamo tutti negativi salvo Daniele Scardina». Milly Carlucci, in un video postato su Instagram giovedì sera, aggiorna il suo pubblico sulla situazione all’interno de ...

Varazze, nuova ordinanza di chiusura notturna delle spiagge libere nel weekend

Considerata la difficoltà di fare applicare sulle spiagge libere le regole anticovid che disciplinano l'accesso e la balneazione secondo quanto stabiliscono i protocolli di sicurezza, in particolare ...

«Abbiamo il risultato dei tamponi, siamo tutti negativi salvo Daniele Scardina». Milly Carlucci, in un video postato su Instagram giovedì sera, aggiorna il suo pubblico sulla situazione all’interno de ...Considerata la difficoltà di fare applicare sulle spiagge libere le regole anticovid che disciplinano l'accesso e la balneazione secondo quanto stabiliscono i protocolli di sicurezza, in particolare ...