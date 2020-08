Microsoft Flight Simulator: ecco com'è volare dentro l'uragano Laura (Di venerdì 28 agosto 2020) Al momento l'uragano Laura si trova nel Golfo del Messico ed ovviamente i giocatori di Microsoft Flight Simulator possono imbattersi nella sua controparte digitale, ma non per questo meno realistica.Come ormai tutti saprete, il nuovo Microsoft Flight Simulator permette di ricreare le condizioni atmosferiche con un realismo impressionante, ed il team di Twinfinite ha deciso di sfidare la sorte volando attraverso Laura utilizzando un vecchio Cessna Citation CJ4, di seguito potete trovare il video in questione."Dagli aerei leggeri ai più ampi jet, sperimenta la sensazione di pilotare aeromobili altamente dettagliati nella nuova versione di Microsoft Flight Simulator. Metti alla ... Leggi su eurogamer

Miki_2313 : RT @Eurogamer_it: Microsoft Flight Simulator: ecco com'è volare dentro l'uragano Laura - Eurogamer_it : Microsoft Flight Simulator: ecco com'è volare dentro l'uragano Laura - top10games_it : Novità #7: Microsoft Flight Simulator 2020 - PC editore Aerosoft EUR 69.99 - geeklinkit : Una caratteristica che richiede ovviamente una connessione a Internet always-on, e che gli appassionati stanno al m… - UBrignone : RT @XboxItalia: Prendi un aereo, scegli un luogo e decolla! Microsoft Flight Simulator è disponibile da ora con @XboxGamePassPC! Atterra s… -