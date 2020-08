"Messi all'Inter? Psg fuori dalla corsa: resta solo il City" (Di venerdì 28 agosto 2020) MILANO - Una partita a scacchi dove in palio c'è Lionel Messi . Ma a giocare in questo caso non sono in due, bensì in tre. Manchester City , Inter e Paris Saint Germain sono le principali candidate ad ... Leggi su corrieredellosport

MarcoBellinazzo : In teoria #Messi avrebbe 300 milioni di motivi per venire in Italia. Grazie a norma sui neo-residenti del 2017 (usa… - tancredipalmeri : BOMBA! Il PSG ha comunicato all’entourage di Messi che presenteranno un’offerta - marcoconterio : ??No, Jorge #Messi NON è adesso a Manchester ?? ???? Il padre è a Rosario, pronto a volare a Barcellona ???? La dirigenz… - Alessan76040555 : @stevenzhang91_ @rosalinobove @PeppinInter @jinfry_77_ Perché all'estero non hanno mai scritto che il padre di Mess… - gesufelino : non succede, ma se Messi dovessi veramente finire all'Inter io di 600 crediti al fanta ce ne spendo 601 + mio padre… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi all "Messi all'Inter? Psg fuori dalla corsa: resta solo il City" Corriere dello Sport GdS – Messi-Inter, non è finita! Pool di sponsor dalla Cina, ecco il piano di Suning: sorpasso al Manchester City?

L’Inter è ancora in piena corsa per Lionel Messi. Almeno secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Tutti gli indizi delle ultime ore portano la Pulce a Manchester da Guardiola ma ci sono an ...

Mercato estero, UFFICIALE: Sarr è del Chelsea. Arsenal, Arteta ottimista su Aubameyang e Gabriel VIDEO

Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, 27 agosto 2020. Il Monaco ha acquistato per 8 milioni di eur ...

L’Inter è ancora in piena corsa per Lionel Messi. Almeno secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Tutti gli indizi delle ultime ore portano la Pulce a Manchester da Guardiola ma ci sono an ...Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, 27 agosto 2020. Il Monaco ha acquistato per 8 milioni di eur ...