Messa da Requiem in Duomo per le vittime del Covid | ci sarà anche Mattarella

Milano, 28 agosto 2020 - È atteso anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'esecuzione della Messa da Requiem di Giuseppe Verdi per le vittime del Covid il prossimo 4 settembre nel ...

Grottaglie (TA).Una speciale Messa da Requiem di Giuseppe Verdi per ricordare le vittime della pandemia

Un maestoso capolavoro per ricordare, con il cuore colmo di speranza, le vittime della pandemia. Il festival Oltrelirica, organizzato e promosso dall’associazione «Angeli Eventi», sceglie come momento ...

