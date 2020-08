Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: nozze d’argento (Di venerdì 28 agosto 2020) Maurizio Costanzo e Maria De Filippi si sposavano esattamente venticinque anni fa in Campidoglio: cerimonia officiata dall’allora Sindaco Rutelli Conosciutisi a Venezia nel 1989 nel corso di un convegno sulla pirateria fotografica, da allora Maurizio Costanzo e Maria De Filippi non si sono più persi di vista: tanto che, esattamente venticinque anni fa (il 28 Agosto 1995) si sono sposati in Campidoglio davanti all’allora Sindaco di Roma Francesco Rutelli. La coppia più amata della tv, nel 2004 ha preso in affido Gabriele: per Costanzo si tratta del terzo figlio, dopo Camilla e Saverio (regista de La Solitudine dei Numeri Primi e della serie cult L’Amica Geniale), avuti dalla prima moglie, la ... Leggi su zon

