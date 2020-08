Maltempo, violento nubifragio a Brescia: pioggia torrenziale e freddo autunnale [LIVE] (Di venerdì 28 agosto 2020) Brescia messa sotto scacco dal Maltempo. Un violento nubifragio si sta abbattendo sulla città, causando un brusco crollo della temperatura, che ha raggiunto i 20° C in pieno giorno. Su Brescia sono caduti tra i 30 e i 50 mm di pioggia in poche ore. Si intensifica dunque il Maltempo che da questa mattina ha colpito la Lombardia, estendendosi dalle zone di montagna anche alle prime città della zona più settentrionale della Pianura Padana. Per approfondire: Allerta Meteo, inizia la grande ondata di Maltempo al Nord: 500mm di pioggia nelle prossime 48 ore, è allarme alluvioni MAPPEL'articolo Maltempo, violento nubifragio a Brescia: ... Leggi su meteoweb.eu

