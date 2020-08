L’inutile bufera sugli insegnanti che non vorrebbero fare i test sierologici (Di venerdì 28 agosto 2020) Come se la ripartenza della scuola non fosse già abbastanza complicata, adesso ci si mettono anche i docenti. O almeno, questa è la narrazione che emerge dalla stampa di questi giorni. Gli insegnanti che durante il lockdown si erano spesi per assicurare la continuità didattica agli studenti, ora improvvisamente preferirebbero sottrarsi ai test sierologici (volontari) istituiti dal ministero per il controllo dell’epidemia. Secondo il Corriere della sera, addirittura uno su tre si rifiuterebbe di farlo. «Spero che il Corriere abbia avuto questa informazione direttamente dal ministero della Salute. Penso che sia una notizia esagerata ad hoc per scaricare responsabilità che appartengono ad altri», spiega perentoria Maddalena Gissi, segretaria generale Cisl Scuola, mentre parla con Linkiesta. ... Leggi su linkiesta

