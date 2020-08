Le 15 migliori canzoni internazionali del 2020 (finora...) (Di venerdì 28 agosto 2020) Qualche giorno fa hanno suscitato reazioni piccate, da parte soprattutto dei musicisti della vecchia guardia, le parole di Daniel Ek, Ceo di Spotify, azienda leader nei servizi streaming, secondo il quale oggi un artista "non può fare un disco ogni tre o quattro anni e pensare che sia sufficiente. Gli artisti che oggi ce la fanno capiscono che si tratta di coinvolgere i fan. Si tratta di mettersi al lavoro, di creare uno storytelling attorno all'album e intrattenere un dialogo continuo coi fan". Apriti celio. Da Mike Mills a Mike Portnoy, da Dee Snider a Jack Garratt, sono stati numerosi gli artisti che hanno contestato le parole del Ceo di Spotify e la mercificazione della musica, ma è innegabile che Ek abbia colto il punto: oggi le major sono sempre meno interessate all'album "fisico", se non nelle fruttuose ristampe deluxe degli album degli anni d'oro del rock, e sempre ... Leggi su panorama

«Il modo di comunicare di oggi impone troppi filtri. I social, i media... Si fa fatica a riconoscersi nella vita vera quando si è abituati a dare un’immagine di sé attraverso questi mezzi di comunicaz ...

Voglia di ballare un reggae in spiaggia? Come in ogni estate, ci sono tormentoni da cui è impossibile sfuggire, per quanto ci si provi. La dinamica è sempre la stessa: al primo ascolto della canzone s ...

