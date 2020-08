KKN - In attesa del '9' di Llorente, Osimhen ha scelto il suo numero di maglia temporaneo (Di venerdì 28 agosto 2020) Victor Osimhen oggi disputerà il triangolare contro L'Aquila e Castel di Sangro con la maglia numero 15. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : KKN - In attesa del '9' di Llorente, Osimhen ha scelto il suo numero di maglia temporaneo -

Ultime Notizie dalla rete : KKN attesa

Tutto Napoli

il brasiliano avrebbe ormai le valigie pronte: sono 40 mln quelli richiesti dal Napoli per lasciar partire l'ex Udinese, al momento si attende il rilancio dell'Everton che sembra l'unico club per il ...Ultime su Barcellona-Napoli riportate da Marcello Calvano, inviato in Catologna per Kiss Kiss Napoli: "Sembra una giornata come le altre a Barcellona, ci sono pochi turisti, si fa i conti con l'emerge ...