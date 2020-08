Incidente mortale sulla A1: donna perde la vita (Di venerdì 28 agosto 2020) Incidente mortale sulla A1, all’altezza della diramazione Roma Sud: il terribile scontro costa la vita ad una donna Un tragico Incidente mortale ha macchiato di sangue l’autostrada A1, la Napoli-Milano all’altezza della diramazione di Roma Sud, nei pressi di Torrenova e del Grande Raccordo Anulare. Un impatto davvero terribile tra un tir ed una vettura di piccole dimensioni, una citycar che, nello scontro, è andata completamente distrutta ed in fiamme. Nulla da fare per la donna al volante che ha perso la vita. Inutile l’intervento dei sanitari accorsi sul posto che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Oltre al 118 sul luogo dell’Incidente anche i Vigili del ... Leggi su bloglive

