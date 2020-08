In attesa che si liberi la 9 di Llorente, Osimhen ha scelto la maglia numero 15 (Di venerdì 28 agosto 2020) Nel triangolare di oggi pomeriggio allo stadio Patini di Castel di Sangro, Victor Osimhen indosserà la maglia numero 15. La decisione è presa, ma sarà solo temporanea. Quando si libererà la numero 9 attualmente di appannaggio di Fernando Llorente, il nigeriano acquisirà quella. Lo riferisce Radio Kiss Kiss Napoli. Il nuovo acquisto del Napoli non ha voluto forzare la mano con il compagno di squadra, appena arrivato. Aspetterà che arrivi il momento giusto, in cui la maglia resterà priva di un titolare. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

DarioNardella : La @LegaSalvini ha lanciato un sondaggio VERGOGNOSO contro quattro politiche DONNE scrivendo “Scegli il peggior min… - francescacheeks : “Senza Milano non sarei quella che sono.” Su @rep_milano una nuova intervista a Francesca, in attesa della data di… - AntoVitiello : Fatta. Accordo definitivo raggiunto tra #Milan e #Ibrahimovic. Si è arrivati ad un punto d'incontro tra ciò che chi… - MarcoMm : @riccardoscire Anche io che non sono esattamente nel target del Marcuzzo e non lo ascolto, ieri mi chiedevo quando… - lorenzogrv : @giardina_g @AlessLongo @lastknight @fulviosarzana @ferrazza @disinformatico @raistolo Non conosco ministeriali che… -

Ultime Notizie dalla rete : attesa che TMW - Samp, permesso fino al 31 agosto per Murillo in attesa che si sblocchi la cessione al Celta TUTTO mercato WEB Covid: analisi tamponi, laboratorio Asl4 operativo entro metà settembre

La Direzione di Asl 4 esprime grande soddisfazione per l’avvio del nuovo percorso diagnostico aziendale che, dopo una lunga attesa indipendente dalle volontà dell’azienda, consentirà di condurre ...

Ratchet & Clank: Rift Apart su PS5 anche a 60 fps con risoluzione ridotta, conferma Insomniac 3

Ratchet & Clank: Rift Apart andrà anche a 60 frame al secondo su PS5 con una modalità performance che abbassa la risoluzione per incrementare la fluidità. NOTIZIA di Giorgio Melani — 28/08/2020 Ratche ...

La Direzione di Asl 4 esprime grande soddisfazione per l’avvio del nuovo percorso diagnostico aziendale che, dopo una lunga attesa indipendente dalle volontà dell’azienda, consentirà di condurre ...Ratchet & Clank: Rift Apart andrà anche a 60 frame al secondo su PS5 con una modalità performance che abbassa la risoluzione per incrementare la fluidità. NOTIZIA di Giorgio Melani — 28/08/2020 Ratche ...