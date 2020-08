Il “tremante” Toninelli messo all’angolo da Luca Telese: non riesce a rispondere e s’infuria (Di venerdì 28 agosto 2020) Danilo Toninelli, ospite a In Onda, è messo in difficoltà da Luca Telese. Il conduttore della trasmissione ha ricordato che il Movimento 5 Stelle ha perso la bussola e che per rivitalizzarlo serve un leader carismatico. «Tu vorresti candidarti?», chiede Telese. Ma Toninelli cerca di sviare la domanda. Telese però non demorde e ribadisce: «Ma vuoi candidarti sì o no? Di cosa hai paura?». Il grillino messo all’angolo replica stizzito: «Non ho paura, non mi candido e basta». Poi perde le staffe quando Telese chiede se Giuseppe Conte è interessato a presentare una lista o meno. «Ma no, non sono i tempi, gli italiani non si domandano ... Leggi su secoloditalia

