Il risotto gustoso con pancetta, cipolla e stracchino (Di venerdì 28 agosto 2020) . La ricetta di oggi è quella di un primo ricco, gustoso, saporito, ottimo per un pranzo in famiglia ma adattissimo anche a situazioni più formali. Si tratta di un risotto pancetta, cipolla e stracchino. La sua preparazione è abbastanza semplice e anche economica. È un piatto che vuol dire casa e convivialità e conquista sempre tutti quanti. Vediamo qui di seguito la ricetta. Gli ingredienti Gli ingredienti sono questi: 190 grammi di riso; 100 grammi di pancetta affumicata; 80 grammi di stracchino; mezza cipolla; un bicchiere di vino rosso; tre cucchiaiate di olio extravergine di oliva; quanto basta di brodo vegetale, sale, pepe e prezzemolo. La preparazione In primo luogo bisogna tritare finemente la ... Leggi su pianetadonne.blog

Insalata di cipolle

L’insalata di cipolle di Tropea è un contorno sano e gustoso, tante sono le proprietà nutrizionali di questa cipolla rossa, tra cui l’alto contenuto di polifenoli, che con le loro facoltà antiossidant ...

