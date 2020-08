Gomorra: il candidato di De Luca cita Don Pietro Savastano, è polemica (Di venerdì 28 agosto 2020) Per le elezioni regionali il candidato di Vincenzo De Luca con Più Campania in Europa sceglie lo slogan di Pietro Savastano di Gomorra e scoppia la polemica politica. Una scelta di comunicazione azzardata per Ciro Attanasio, candidato alle regionali della Campania nelle liste di Più Campania in Europa che nello spot elettorale ha scelto come slogan una battuta del boss Pietro Savastano di Gomorra sollevando un'inevitabile polemica politica. Ciro Attanasio è uno dei tanti candidati che nella sua carriera politica ha fatto il salto da uno schieramento all'altro: lui è passato dalla destra di Giorgia Meloni alla lista Più Campania in Europa che nelle prossime elezioni ... Leggi su movieplayer

ADeborahF : RT @CoronaLupo: Ecco la campagna elettorale nelle liste che appoggiano la #PDue di #Lanciafiammedeluca in #Campania..chiede RISCPETTO!.lo s… - CoronaLupo : Ecco la campagna elettorale nelle liste che appoggiano la #PDue di #Lanciafiammedeluca in #Campania..chiede RISCPET… - Lucia05149332 : RT @Corriere: Candidato alla Regione Campania imita il boss di Gomorra - infoitinterno : Napoli, il candidato per De Luca imita il boss di Gomorra - infoitinterno : Regionali, il video di Ciro Attanasio, candidato pro De Luca con lo slogan del boss di Gomorra -