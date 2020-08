Flavio Briatore, un patrimonio d’oro: età, carriera e guadagno dell’imprenditore (Di venerdì 28 agosto 2020) Per qualcuno un imprenditore dalla mente geniale, per qualcun altro un imprenditore come tanti ma con tanta fortuna al seguito. Come è riuscito a diventare influente per come lo conosciamo il nostro Flavio Briatore? Dalla carriera scolastica non proprio brillantissima alle catene di ristoranti, locali e viaggi di lusso che lo hanno reso celebre e portato in giro per tutto il mondo. Qual è il patrimonio di Briatore, l’imprenditore che si trova ricoverato al San Raffaele di Milano per una prostatite, risultato poi successivamente anche positivo al Covid-19 probabilmente contratto in Sardegna, dove è esploso un focolaio proprio all’interno del suo celebre Billionaire. Briatore ricoverato in ospedale, positivo al Covid: come sta Era lunedì ... Leggi su thesocialpost

