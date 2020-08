Emma: «Voglio ridere e far sorridere la gente, perché la musica serve anche a questo» (Di venerdì 28 agosto 2020) Da oggi, venerdì 28 agosto, è in radio e disponibile in digitale “LATINA”, il nuovo atteso singolo di Emma MARRONE, scritto per lei da Dario Faini, Edoardo D’Erme e Davide Petrella con la produzione di DRD aka Dardust! Sempre da oggi è online al seguente link www.youtube.com/watch?v=VdqCwxHJVq8 il video del brano, girato dai Bendo, Lorenzo Silvestri e Andrea Santattera, per la Maestro Production. “LATINA” è “solo una canzone” che profuma di libertà… la stessa libertà che emerge attraverso le istantanee che accompagnano il video del brano, in cui Emma si mostra ironica e spensierata, senza alcun filtro, con l’unico intento di riuscire a far sorridere ed emozionare con la sua musica. Emma ... Leggi su domanipress

