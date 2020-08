Elisabetta Gregoraci, Briatore lancia un messaggio su Instagram al figlio Nathan (Di venerdì 28 agosto 2020) Flavio Briatore su Instagram rompe il silenzio per lanciare un messaggio a Nathan Falco, il figlio nato dall’amore per Elisabetta Gregoraci. Il manager si trova ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dove è stato sottoposto al tampone per il Coronavirus. “Sono ricoverato in una stanza da solo – ha spiegato a La Stampa -. Non prendo ossigeno e tanto meno sono intubato. Mi sento bene. Non ho nulla di speciale. La temperatura è a posto, respiro bene e sono pure riuscito a lavorare. Anche se mi auguro di uscire presto … Quando sono arrivato in ospedale mi hanno fatto il tampone, come fanno con qualunque paziente. Tutto lì. Ed eccomi isolato in una stanza. Per fortuna adesso ho una preoccupazione in ... Leggi su dilei

infoitinterno : Elisabetta Gregoraci sbotta e difende Briatore e il loro bambino - infoitinterno : Elisabetta Gregoraci, sfogo social in difesa di Briatore e del figlio Nathan - daniele19921 : RT @CiaoKarol: 'Sono devota alla Madonna dello Scoglio e a Medjugorje' UNA BELLISSIMA TESTIMONIANZA DI FEDE ?????? - CiaoKarol : 'Sono devota alla Madonna dello Scoglio e a Medjugorje' UNA BELLISSIMA TESTIMONIANZA DI FEDE ?????? - pilloledelGuru : già, usare il pene con la prostatite potrebbe dare risultati deludenti... Flavio Briatore, lo sfogo di Elisabetta… -