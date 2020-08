È finita. La coppia di Amici si è detta addio: “Non stiamo più insieme” (Di venerdì 28 agosto 2020) Fino a qualche giorno fa sembravano complici e innamorati tra dolci dediche e messaggi scambiati via Instagram. Ma qualcosa deve essere cambiato perché l’amore tra i due protagonisti di Amici di Maria De Filippi è arrivato al capolinea. È finita tra i due ballerini che nell’ultima edizione del talent avevano fatto tanto parlare di loro. Storia naufragata. La conferma arriva dall’account social di lei, dove ha deciso di rompere il silenzio. Da parte di lui, invece, almeno finora solo silenzio. Non ha infatti rilasciato ancora dichiarazioni in merito Valentin Dumitru sulla fine della relazione con Francesca Tocca. I due ballerini si sono conosciuti e innamorati all’interno della scuola di Amici e, finito il programma, hanno continuato la loro relazione ma non sono mancate le critiche. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine

daddyvaldez17 : RT @iamamexal: Mi piacevano molto come coppia, peccato che sia finita diversamente - iamamexal : Mi piacevano molto come coppia, peccato che sia finita diversamente - tothegoldenline : molto strano però che sia finita appena finito il suo tour — Va beh ma noi non sappiamo di preciso quando è finita,… - donatda : #Repost @giornalettismo • • • • • • • È FINITA TRA BOSCHETTO E LA MORISE È durata solo due mesi la storia tra Igna… - meowscloud : @marghvrita @myownblake @bellxrkeshipper @JRothenbergTV almeno noi non shippiamo una coppia nata e finita in 4 puntate?? -

Ultime Notizie dalla rete : finita coppia Amici, è finita tra Valentin e Francesca Tocca: "Non stiamo più insieme" Caffeina Magazine Dopo Ibra altro gossip estivo per Diletta Leotta

È stata un’estate calda per Diletta Leotta dal punto di vista del gossip. Da quando è finita la storia d’amore con il pugile Daniele Scardina, infatti, la bionda conduttrice di Dazn è finita al centro ...

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli: storia finita? Lei voleva fargli una sorpresa ma…

La coppia formata da Gemma Galgani e Nicola Vivarelli è sicuramente una delle più chiacchierate di Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi è ripartito ieri, 27 agosto. Sicuramente ...

È stata un’estate calda per Diletta Leotta dal punto di vista del gossip. Da quando è finita la storia d’amore con il pugile Daniele Scardina, infatti, la bionda conduttrice di Dazn è finita al centro ...La coppia formata da Gemma Galgani e Nicola Vivarelli è sicuramente una delle più chiacchierate di Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi è ripartito ieri, 27 agosto. Sicuramente ...