"Distinguere Covid e influenza è impossibile senza tampone. Per questo occorre vaccinarsi" (Di venerdì 28 agosto 2020) Massimo Andreoni, presidente della Società italiana di malattie infettive, spiega perché in epoca di pandemia è importante tenere alla larga anche gli altri virus respiratori. "Nessun medico può fare la diagnosi senza test. E fare un tampone per ogni febbre può diventare... Leggi su repubblica

Raffreddore, tosse e febbre. Prima o poi con l’inverno arriveranno. Insieme al dilemma: influenza o Covid? “Nessun medico sarà in grado di dirlo con certezza. Solo un tampone può dare la risposta. Per ...

Le bugie inutili e la vera vergogna

E alla fine arrivò la verità ufficiale: Flavio Briatore ha una malattia che l'ha portato al ricovero, alla quale si è aggiunta la positività al Covid. Lui e i medici sono dovuti arrivare ad ammettere ...

