De Luca a Salvini: 'Venditore di cocco. Briatore? Auguri per la sua prostatite ai polmoni...' (Di venerdì 28 agosto 2020) 'Una comitiva è andata in giro all'ospedale Ruggi di Salerno per fare demagogia. Sembravano parcheggiatori abusivi, venditori di cocco, poi si sono rivelati esponenti politici con la camicia fuori dai ... Leggi su leggo

matteosalvinimi : 'Salvini venditore di cocco in ospedale.' Invece di insultare me, De Luca risponda ai cittadini Campani: quanti mil… - fattoquotidiano : De Luca show contro Salvini: “Comitiva di sfaccendati, politicanti venditori di cocco. Volevano fare giro turistico… - borghi_claudio : Che bello vedere @Luca_Fantuzzi dietro a Salvini a Siena - senzafretta1 : @fanpage Salvini a De Luca su sprechi: “Quanti milioni di euro pubblici sono stati buttati via per ospedali (Covid)… - Graroar : RT @fattoquotidiano: De Luca show contro Salvini: “Comitiva di sfaccendati, politicanti venditori di cocco. Volevano fare giro turistico in… -