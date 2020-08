Covid, casi in aumento a Ercolano. Il sindaco: Basta eventi pubblici fino al 10 settembre (Di venerdì 28 agosto 2020) Il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto ha firmato un’ordinanza con la quale dispone la sospensione fino al 10 settembre di tutte le manifestazioni pubbliche sul territorio cittadino. La decisione è stata presa alla luce dell’aumento dei contagi da coronavirus a Ercolano negli ultimi giorni, “14 positivi di cui 11 sono giovani tornati dalle vacanze trascorse fuori regione”, ha spiegato Buonajuto in un video con il quale ha annunciato la firma dell’ordinanza. “Questi ragazzi – ha aggiunto Buonajuto – hanno avuto un comportamento in vacanza probabilmente poco prudente, ma non sto qui a giudicare. Però non dimentico e non voglio far dimenticare a tutti che viviamo uno dei momenti più delicati della storia del nostro Paese dal ... Leggi su ildenaro

robersperanza : Riaprire le scuole in sicurezza è la priorità di tutto il Paese. Abbiamo appena approvato all’unanimità con Region… - GiovanniToti : Oggi in #Liguria ci sono 41 nuovi casi positivi #Covid_19, ma calano i pazienti ospedalizzati e in tutta la regione… - Adnkronos : #Covid, in #Francia quasi 5500 nuovi casi: mai così tanti da metà aprile - Uff42996046 : RT @robersperanza: Riaprire le scuole in sicurezza è la priorità di tutto il Paese. Abbiamo appena approvato all’unanimità con Regioni, Pr… - Scisciano : Somma Vesuviana, Covid-19. Sindaco Di Sarno:”I casi salgono a 7 mentre le persone in isolamento ora sono 24?: Somma… -