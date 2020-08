Coronavirus, turismo: in crisi le città d’arte. Ecco quelle più in difficoltà (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus, turismo: in crisi le città d’arte. Ecco quelle più in difficoltà Coronavirus: i contraccolpi economici dell’emergenza sanitaria stanno colpendo soprattutto il comparto turistico. Le città d’arte in difficoltà a causa del calo delle presenze straniere. Ecco quali potrebbero avere la peggio. Coronavirus, turismo: città d’arte in difficoltà Sono “nere” le previsioni per il futuro del turismo italiano: un comparto che nel 2019 ha rappresentato più del 13% del Pil nazionale. Strutture ricettive ma anche della ristorazione e, in generale, le attività commerciali strettamente legate alle presenze di visitatori ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus turismo Il turismo a Taormina dopo il Coronavirus Gazzetta del Sud - Edizione Messina Parco Nazionale e Mangia Trekking siglano intesa per la promozione dei territori

La fase 3 del Coronavirus vede crescere la necessità di vivere negli ambienti naturali incontaminati. In tali circostanze, l’impegno dell’Ente nazionale delle montagne appenniniche e dell’associazione ...

Bonus matrimonio 2020: che cosa è e come ottenerlo

A causa del lockdown e di tutte le altre conseguenze derivanti dal coronavirus, quello dei matrimoni è stato un settore duramente colpito dalla crisi: nonostante sposarsi sia possibile in questo momen ...

