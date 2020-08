Coronavirus a Napoli, chi è l’insegnante uccisa dal Covid a 57 anni (Di venerdì 28 agosto 2020) Napoli. Risponde al nome di Doriana Decimo, l’insegnate 57enne deceduta a causa del Coronavirus. Stimata professoressa di Storia dell’Arte, la donna insegnava alla scuola media Silio Italico di Fuorigrotta. Ad ucciderla è stato il Covid: anche se – circostanza che lancia altre ombre sinistre sulla pandemia – non manifestava i canonici sintomi del virus. Fuorigrotta, insegnante muore di … L'articolo Coronavirus a Napoli, chi è l’insegnante uccisa dal Covid a 57 anni Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

SkyTG24 : Coronavirus Campania, De Luca: 'In condizioni attuali impossibile aprire scuole' - SkyTG24 : Coronavirus Campania, 130 nuovi positivi e due vittime in 24 ore. DIRETTA - SkyTG24 : Coronavirus, De Luca: “Tra 15 giorni valuteremo stop mobilità Regioni” - rossa_bodi : RT @ArmandoTerminio: Venerdì il primo sintomo, febbre. Martedì sera collasso. ?? probabile miocardite Ricovero in altro ?? Tampone positivo R… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Coronavirus Campania, 130 nuovi positivi e due vittime in 24 ore. DIRETTA -