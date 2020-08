Coronavirus, 21 positivi tra i dipendenti del Phi Beach di Baja Sardinia. Ipotesi trasporti dedicati per i turisti in isolamento (Di venerdì 28 agosto 2020) Uno dei locali più caratteristici in zona Costa Smeralda era stato chiuso per contagio, così come il Billionaire e il Sottovento. I contagiati non sono residenti nell'isola. Ricoverato a Sassari anche un 27enne romano dello staff di una discoteca di San Teodoro. Secondo l'Unità... Leggi su repubblica

