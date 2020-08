Caso Cotrab, Ferrara si dimette (Di venerdì 28 agosto 2020) POTENZA – Giulio Ferrara si e’ dimesso dalla carica di presidente Cotrab (Consorzio trasporti Basilicata). Lo confermano fonti sindacali. Leggi su dire

mirellaliuzzi : Sono allibita dalle dichiarazioni dell’assessore ai trasporti della Basilicata sul caso Ferrara. La cordardia di n… - mirellaliuzzi : Indecente la rielezione del presidente della Cotrab (Consorzio Trasporti Basilicata) nonostante la condanna definit… - LaGazzettaWeb : Caso Cotrab Potenza, La De Micheli avverte: «Ferrara deve dimettersi» - Rodica30889717 : RT @mirellaliuzzi: Sono allibita dalle dichiarazioni dell’assessore ai trasporti della Basilicata sul caso Ferrara. La cordardia di non pr… - Gianluc54410558 : RT @PiramideRossa: Violenza sessuale: caso Cotrab, interviene l’on. Boldrini | -

SI è dimesso dopo le polemiche per la condanna per abusi sessuali su una dipendente l’ormai ex presidente del Cotrab Giulio Ferrara. Lo ha reso noto lui stesso con una comunicazione al collegio sindac ...La Ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, ha “messo in atto tutto quanto nelle mie possibilità affinchè” il presidente del Cotrab – il Consorzio trasporti aziende Basilicata – Giulio Ferrara, conda ...