Calciomercato Napoli, via Allan e dentro Veretout: ADL ha un asso nella manica (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Napoli esce allo scoperto e mette nel mirino Jordan Veretout, mediano classe ’93 della Roma. Il francese, arrivato dalla Fiorentina l’estate scorsa è risultato uno dei più positivi nell’altalenante stagione dei Capitolini, finendo per stimolare l’attenzione di tanti club con le sue performance. Tra i tanti, il Milan di Pioli che ha individuato proprio con lui il primo obiettivo del suo … L'articolo Leggi su dailynews24

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne ma anche di Nikita Contini, Tutino e altri azzurri, ha parlato del futuro dei suoi assistiti a Canale 21 A Tutti In Ritiro, trasmissione in onda tutte le s ...

Napoli, sono tre i convocati da Mancini per la Nazionale

Manca poco e l'Italia ritorna in campo. La Nazionale azzurra già la settimana prossima affronterà la Nations League scendendo in campo prima contro la Bosnia il ...

