Briatore, Daniela Santanché choc: «È stato ricoverato per una prostatite» (Di venerdì 28 agosto 2020) Flavio Briatore, la dichiarazione choc di Daniela Santanché: «Ho parlato con lui oggi, mi ha detto che è stato ricoverato per un’infiammazione alla prostata». Intervenendo alla trasmissione di La7, In Onda, condotta da Telese e Parenzo, l’amica dell’imprenditore ha affermato: «Sento dare notizie sulla salute di Flavio Briatore… Ho parlato con lui più volte oggi e anche ieri. Sono stata autorizzata da Flavio, uno dei miei migliori amici: Flavio è stato ricoverato per una recidiva di prostatite. Si trovava a Montecarlo, ha chiamato il professor Zangrillo. Positivo al coronavirus? Chi lo dice? In questo preciso momento posso affermare che è ... Leggi su attualitavip.myblog

