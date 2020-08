Briatore: "Al Billionaire rispettato il distanziamento, ma i clienti volevano stare tutti appiccicati" (Di venerdì 28 agosto 2020) ″Al Billionaire abbiamo sempre rispettato le regole, facendo entrare il giusto numero di persone. Ma vedendo come andavano le serate non bastava contingentare gli ingressi e predicare il distanziamento: non ci può fare nulla nessuno se fai entrare 100 persone in mille metri quadri e loro stanno tutte appiccicate″: così Flavio Briatore, positivo al Covid e ricoverato al San Raffaele di Milano, ha affermato in un’intervista a La Stampa.Briatore, che ora sui social viene chiamato ‘Briauntore’, dice di essersi trasformato nel “capro espiatorio perfetto”. E sulle proprie condizioni di salute, aggiunge:“Sono ricoverato in una stanza da solo. Non prendo ossigeno e tanto meno sono intubato. Mi sento bene - dice -. Non ho nulla di speciale. La ... Leggi su huffingtonpost

NicolaPorro : Dalla #Lucarelli a #Rubio, tanti godono per la malattia del proprietario del #Billionaire. È il solito squallido sp… - agorarai : 'L'emergenza in Sicilia è il lavoro e l'economia. La polemica è montata in un giorno in cui c'erano meno positivi a… - fattoquotidiano : IL CASO BRIATORE Il 19 agosto dice: “Ho avuto la febbre”. Al Billionaire test fatti per tempo? [di Selvaggia Lucare… - Archeopterix5 : - sayaddhina : Briatore, il distanziamento dei clienti al Billionaire e i video dei dipendenti senza mascherina -