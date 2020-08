Auto si ribalta sulla A16, intervengono i Vigili del Fuoco (Di venerdì 28 agosto 2020) I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le ore 23'00 di ieri 27 agosto sono intervenuti sull'Autostrada A16 Napoli - Canosa, al Km. 66,100 in direzione Napoli, nel territorio del comune di ... Leggi su avellinotoday

canale58 : Cronaca - Auto con tre persone a bordo sbanda e si ribalta - ottopagine : Auto si ribalta sulla A16, tre persone ferite #Avellino - ilCiriaco : #Irpinia Auto sbanda e si ribalta sull’A16: paura per tre persone - occhio_notizie : Incidente a Pietradefusi, auto finisce fuori strada e si ribalta: 3 feriti - irpiniatimes1 : Incidente a Pietradefusi, sbanda con l’auto e si ribalta -

Ultime Notizie dalla rete : Auto ribalta

Il Cittadino di Monza e Brianza

CUNEO CRONACA - I vigili del fuoco del Comando di Cuneo sono intervenuti poco dopo la mezzanotte a Magliano Alpi, in provincia di Cuneo, per un incidente stradale. Una vettura si sarebbe ribaltata lun ...Un uomo di 29 anni è finito in ospedale per le ferite riportate in un incidente stradale. L’auto sulla quale viaggiava è finita fuori strada ribaltandosi mentre procedeva lungo la Val Mulini all’altez ...