Allerta Meteo Piemonte: codice giallo per temporali e grandinate, previste forti raffiche di vento (Di venerdì 28 agosto 2020) Allerta gialla da oggi in Piemonte per temporali e possibili grandinate, forti raffiche di vento e locali allagamenti. Saranno colpite in particolare le zone del Novarese e Verbano. Lo rende noto Arpa. Da oggi, infatti, una saccatura dalle Isole Britanniche si approfondisce sulla Francia, convogliando intensi flussi sudoccidentali di aria umida e instabile sul Piemonte e determinando condizioni di tempo perturbato. A causa di infiltrazioni di aria fresca in quota, dalla tarda mattinata rovesci o temporali si svilupperanno sulle zone pedemontane occidentali e transiteranno successivamente verso est interessando le pianure. Fenomeni localmente anche molto forti sono attesi sui settori nordoccidentale e ... Leggi su meteoweb.eu

SkyTG24 : Maltempo in Piemonte, allerta nubifragi: a rischio Verbania e Novara - DPCgov : ??#AllertaARANCIONE domani, #23agosto, in Lombardia. ?? #AllertaGIALLA in 4 regioni. ? In arrivo piogge e temporali a… - InMeteo : NEWS: Allerta meteo estofex: nubifragi e temporali con rischio supercelle e tornado al Nord Italia - Tomas1374 : RT @CittaMetroTO: #allertameteo #allertagialla #temporali Maltempo in arrivo per l’ultimo week end di agosto: il Centro funzionale regional… - discoradioIT : RT @CittaMetroTO: #allertameteo #allertagialla #temporali Maltempo in arrivo per l’ultimo week end di agosto: il Centro funzionale regional… -