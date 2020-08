A Uomini e Donne svelato il segreto di Gemma Galgani: ha ceduto al ritocchino (Di venerdì 28 agosto 2020) E noi che pensavamo che Gemma Galgani si fosse fidanzata e avrebbe annunciato di lasciare lo studio di Uomini e Donne…Niente di più lontano anzi…Per riempire questa nuova stagione del programma, Maria de Filippi ha pensato bene, in caso di nuova emergenza e problemi vari, di avere un asso nella manica. E a quanto pare ancora una volta Gemma Galgani è la gallina dalle uova d’oro. Il segreto della dama torinese qual è? Ieri è stata registrata la prima puntata di Uomini e Donne e si è anche scoperto quello che Gemma “nascondeva”. La dama a quanto pare non ha trovato il tempo per incontrare il suo Nicola Vivarelli ma ha avuto modo di dedicarsi alla bellezza. ... Leggi su ultimenotizieflash

TizianaFerrario : ed ecco la statua sulle 3 sufragette inaugurata a Centra Park.L'unica dedicata a delle donne nel parco dove c'è ne… - TNannicini : Fare figli non è una scelta che le donne devono “conciliare” ma che le coppie devono “condividere”. La politica fac… - Maumol : La parità di remunerazione non può essere messa in discussione. Non ci possono essere dei lavori dove una donna vie… - hufflequaffle98 : RT @airplaneoversea: Poi fa ridere perché “le donne sono più scarse nelle scienze ma più brave nelle materie umanistiche perché hanno una ??… - Teresasalvati_ : RT @maddalenaaaf: Ma voi uomini le avete mai viste le donne? Chiedo perché se rimanete scandalizzati per la cellulite, le smagliature, i pe… -