Viviana Parisi: una traccia nell’auto confermerebbe l’ipotesi sulla morte di Gioele (Di giovedì 27 agosto 2020) Proseguono le indagini sulla morte di Viviana Parisi, dj 43enne di Venetico e mamma di Gioele, deceduto anche lui. Entrambi erano scomparsi lo scorso 3 agosto a seguito di un piccolo tamponamento avvenuto su un tratto autostradale della A20 Palermo-Messina, per poi essere ritrovati a distanza di 15 giorni l’uno dall’altro. I resti di mamma e figlio sono stati rinvenuti nei boschi di Caronia, entrambi martoriati dagli animali. Gli inquirenti proseguono in tutte le direzioni, escludendo un’ipotesi per ogni indizio trovato, se nei giorni scorsi si parlava di omicidio-suicidio, ora ritorna in auge l’altra che vede il piccolo Gioele morto o ferito gravemente durante l’incidente. Questa versione, riferisce in esclusiva La Repubblica, sembrerebbe supportata da ... Leggi su thesocialpost

Adnkronos : #Gioele, carabiniere in congedo trova dei resti: sopralluogo in corso - fanpage : Il piccolo #Gioele è morto - Adnkronos : #VivianaParisi, trovati resti di un bimbo: 'Quasi certamente è #Gioele' - infoitinterno : Viviana Parisi e l’ipotesi di Gioele Mondello morto nell’incidente - infoitinterno : Viviana Parisi, il legale del marito: 'Miasmi ancora presenti nella zona. Come hanno fatto a non trovarla subito?' -