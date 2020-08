Treviso: ‘mamma abbracciami’, poi gli occhi si chiudono per sempre, a 15 anni (Di giovedì 27 agosto 2020) Si chiamava Filippo Monego il ragazzino di 15 anni della provincia di Treviso venuto a mancare in seguito ad un malore. Ecco cosa è successo Una tragedia ci giunge dalla marca trevigiana (nella fattispecie a Signoressa di Trevignano), dove un ragazzo piuttosto giovane (Filippo Monego) si è spento nel cuore del notte a causa di un malore improvviso. Aveva appena 15 anni, aveva tutto un futuro davanti a sé e invece è stato strappato alla vita in un modo brutale e decisamente inaspettato. Era a casa sua con mamma Moira e papà Luigino quando si è sentito male e si accasciato al suolo. Treviso, la dinamica della prematura morte di Filippo Monego Ovviamente i genitori hanno allertato i soccorsi istantaneamente. L’intervento è stato celere, hanno provato ... Leggi su chenews

CiaoKarol : Addio a Filippo, 15 anni, morto improvvisamente fra le braccia dei genitori: Addio a Filippo, 15 anni, morto troppo… - Marticuoricino : Mia mamma che dice “Io voglio MB a Treviso” Mia sorella “Cara Marti” e mio papà “Ma Virgi quando viene da noi a Tr… - Snupina92 : Mia zia (sorella di papà) è scesa da Treviso, si è presentata a casa nostra senza nè avvisare né chiedere se poteva… -

Ultime Notizie dalla rete : Treviso ‘mamma Coronavirus, l'infermiera in prima linea: «Vi racconto come sono cambiati i miei giorni in ospedale» Il Tirreno