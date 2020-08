The Last of Us: Parte II giocato dall'attrice che regala il volto a Dina è un video emozionante da non perdere (Di giovedì 27 agosto 2020) In fatto di motion capture all'interno di The Last of Us: Parte II Naughty Dog ha fatto veramente un ottimo lavoro, consentendo così ai giocatori di immedesimarsi ancora di più nei personaggi del gioco attraverso il loro spettro di emozioni. Quindi è bello comunque vedere come Cascina Caradonna, colei che ha prestato il volto a Dina, emozionarsi dopo aver avuto un faccia a faccia con la sua controParte virtuale.Caradonna, che ha recentemente giocato l'originale The Last of Us sul suo canale YouTube, ha rimandato il sequel fino ad ora. Ora in un nuovo video ha dichiarato di iniziare il seguito per la prima volta e, dalle sue reazioni emozionanti ne abbiamo senza dubbio la conferma. ... Leggi su eurogamer

