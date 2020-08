Tg1 e la curiosa passione per la boyband sudcoreana Bts (Di giovedì 27 agosto 2020) Quanti tra gli spettatori abituali del Tg1 conoscono i Bts? La domanda appare lecita, considerando che il telegiornale della prima rete della tv pubblica italiana nell'ultimo periodo sta dedicando parecchio spazio alla boy band sudcoreana, che nel nostro Paese ha un grande seguito soprattutto sui social, ma che nel pubblico generalista televisivo probabilmente è semi-sconosciuta. Nell'edizione del 4 maggio scorso, il Tg1 raccontò in un servizio firmato da Virginia Volpe la quarantena dei Bts, che intanto realizzavano canzoni e video da condividere e lanciavano il trailer del suo nuovo docufilm. Il 26 giugno la Volpe dava conto in un altro servizio trasmesso dal Tg1 del record di visualizzazioni on line del video di Stay Gold dei ragazzi d'oro del pop coreano. Pochi giorni dopo, il 7 luglio per la precisione, la stessa giornalista confezionava un pezzo ... Leggi su blogo

toysblogit : Tg1 e la curiosa passione per la boyband sudcoreana Bts -

Ultime Notizie dalla rete : Tg1 curiosa Tg1, perché così tanti servizi sulla boyband Bts? TVBlog.it Chi è Marco Frittella: tutto quello che devi sapere sul giornalista (in 8 curiosità)

È uno dei nomi di punta del giornalismo italiano, ma ci sono cose, della sua vita e della sua carriera, che non tutti conoscono: ecco chi è Marco Frittella. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su ...

Bruno Vespa confessa sogno erotico: «All’epoca era la cosa più osé, avevo solo 13 anni»

Sul mensile ‘Voi’, diretto da Lorella Claudia Ridenti, l’intervista di Vincenzo Crocitto al giornalista e conduttore Bruno Vespa, padrone di casa oramai da tanti anni di ‘Porta a Porta’, che è tornato ...

È uno dei nomi di punta del giornalismo italiano, ma ci sono cose, della sua vita e della sua carriera, che non tutti conoscono: ecco chi è Marco Frittella. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su ...Sul mensile ‘Voi’, diretto da Lorella Claudia Ridenti, l’intervista di Vincenzo Crocitto al giornalista e conduttore Bruno Vespa, padrone di casa oramai da tanti anni di ‘Porta a Porta’, che è tornato ...