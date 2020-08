Terza serata della Convention repubblicana – Pence accetta la nomination (Di giovedì 27 agosto 2020) Ieri ha avuto luogo la Terza serata della Convention repubblicana per USA 2020. Il vicepresidente Mike Pence ha accettato la nomination tendendo un discorso a Forth McHenry, Baltimora. Sono salite sul palco anche molte donne repubblicane, che hanno elogiato Trump per averle sempre aiutate. Terza serata della Convention repubblicana La Terza serata della Convention repubblicana … Leggi su periodicodaily

ilpost : Il nuovo slogan usato dal vicepresidente americano Mike Pence alla convention dei Repubblicani è esemplare della di… - ilpost : Nella terza serata della convention del Partito Democratico statunitense, Barack Obama ha rivolto il discorso più p… - SuperQuarkRai : La genetica degli abitanti dell'Antica Roma. Riciclare la plastica: come funziona il sistema. La dieta del digiuno… - renestrano : RT @ilpost: Il nuovo slogan usato dal vicepresidente americano Mike Pence alla convention dei Repubblicani è esemplare della difficile stra… - LuisaTrevisi : RT @lavocevale: Terza serata di #trevisoretrò con i #Giazzati4et Swing Italiano d’altri tempi!! Speciale Guest @robertobeggio al clarinetto… -