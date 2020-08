Terremoto di magnitudo 3.5 nell'Anconetano: nessun danno (Di giovedì 27 agosto 2020) commenta Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata a Cerreto d'Esi, in provincia di Anona. Lo riferisce l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, precisando che l'epicentro ... Leggi su tgcom24.mediaset

Paura nella notte in provincia di Ancona. Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato a Cerreto d’Esi. Per fortuna, non ci sono danni. ANCONA – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata re ...Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata a Cerreto d'Esi, nell'Anconetano. Ne dà notizia l'Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'epicentro del sisma è stato locali ...