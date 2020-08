Temptation Island, Lara Zorzetto ha partorito: ai fan svela che c’è stato un problema (Di giovedì 27 agosto 2020) Lara Zorzetto ha partorito, il piccolo Leonardo è nato ieri ma l’influencer prima di annunciare la sua nascita ha aspettato a causa di un problema Si torna a parlare di Lara Zorzetto, divenuta nota in passato per aver partecipato insieme all’ex fidanzato Michael Di Giorgio a Temptation Island, reality sull’amore condotto da Filippo Bisciglia. Dopo il reality la Zorzetto continua ad essere molto amata e seguita sui social, per questo aggiorna sempre i tantissimi fan che la seguono. Ieri l’influencer è diventata mamma per la prima volta, in una recente intervista aveva fatto sapere che il parto era previsto per fine agosto ma il piccolo Leonardo è arrivato con un po’ di ... Leggi su nonsolo.tv

trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - lonelyouis : IN CHE SENSO C'È UNA FF LARRY AMBIENTATA A TEMPTATION ISLAND MA IO LA VOGLIO LEGGERE SUBITO - italianlvke : anna di temptation island una delle peggiori persone ever - pastaIpesto : ma siamo proprio noi che li abbiamo fatti diventare ,,, influencer ,,, idolatrando programmi tipo uomini e donne e… - moodyxgirll : RT @lafeshionblo: é da troppo tempo che non succede qualcosa di trash HO BISOGNO DEL TRASH SONO IN ASTINENZA QUANDO ESCE IL GRANDE FRATELLO… -