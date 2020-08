Svelata la 'grammatica' del Dna, studio Politecnico Milano (Di giovedì 27 agosto 2020) Milano, 27 ago. (Adnkronos Salute) - Gli esperti l'hanno definita 'grammatica' del Dna: sono una serie di regole spaziali basate sulla presenza di particolari sequenze proteiche e sul loro ordine che determinano la struttura tridimensionale del genoma. E a svelarle è uno studio del Politecnico di Milano. Recentemente pubblicato su 'Genome Biology' da Luca Nanni, dottorando in Computer Science and Engineering nell'ateneo lombardo, con i professori Stefano Ceri del Politecnico meneghino e Colin Logie dell'Università di Nijmegen, il lavoro mostra quella che per gli esperti è la "bellezza e semplicità" della grammatica di alcune particolari proteine chiamate Ctcf, caratteristiche che dimostrano come "la natura e l'evoluzione producano ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Svelata grammatica Svelata la 'grammatica' del Dna, studio Politecnico Milano Il Tempo Uno studio del Politecnico di Milano svela la “grammatica” del DNA

Le proteine CTCF hanno la funzione di isolare i vari domini topologici del DNA. Lo studio ha evidenziato che i domini topologici possono essere suddivisi in due sezioni aventi sequenze grammaticali sp ...

Robur, il gruppo armeno svela la propria ‘squadra’

Ultime ore di attesa: nella giornata di oggi il sindaco Luigi De Mossi, dopo gli ultimi colloqui con i soggetti interessati a rilevare il titolo sportivo del Siena, dovrebbe annunciare il nome di colu ...

Le proteine CTCF hanno la funzione di isolare i vari domini topologici del DNA. Lo studio ha evidenziato che i domini topologici possono essere suddivisi in due sezioni aventi sequenze grammaticali sp ...Ultime ore di attesa: nella giornata di oggi il sindaco Luigi De Mossi, dopo gli ultimi colloqui con i soggetti interessati a rilevare il titolo sportivo del Siena, dovrebbe annunciare il nome di colu ...