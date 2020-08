Simposio Internazionale di Scultura. Vergnacco 4-20 settembre 2020 (Di giovedì 27 agosto 2020) Riparte dalle donne l’edizione 2020 del Simposio Internazionale di Scultura su Pietre del FVG. Su otto artisti invitati, sono cinque le scultrici che dimostrano, con la loro partecipazione, la voglia di superare questo momento di incertezza e di timore dovuti alla pandemia da Covid-19, e sono: ?Veronika Priehodova dalla Slovacchia, Rhea Marmentini dalla Spagna (proveniente dall’Ungheria), Jacqueline Orams originaria del Perù e le italiane Beatrice Taponecco dalla Liguria e Silvia Maffioli dalla Lombardia?. Tra gli artisti ritroviamo ?Huynh Van Hoang originario del Laos, Max Seibald dall’Austria, Mario Lopes dal Portogallo?. Tutti gli scultori sono per la maggior parte europei o al momento residenti in Italia. Inizialmente l’invito era stato esteso anche ad artisti da nazioni non ancora ... Leggi su udine20

BartoliLucio : @RoduZocaz @GiusyPoppi @segnanti Ah no? Credevo d'essermi imbattuto in un simposio internazionale di virologi con n… - SanSeveroNews : A settembre, simposio internazionale con i migliori architetti italiani provenienti da tutto il Paese Quattro giorn… -

Ultime Notizie dalla rete : Simposio Internazionale Simposio Internazionale di Scultura. Vergnacco 4-20 settembre 2020 Udine20 La crisi Covid si abbatte su Jackson Hole e incrina i dogmi su debito e inflazione

È un cambio di paradigma che rispecchia pienamente l’andamento dei tempi, forieri di incertezze e minacce sempre più cupe per l’economia mondiale. Il presidente della Federal Reserve, nel suo discorso ...

Cavriglia: Trio Jazz Angelo Lazzeri a Santa Barbara per “Terre d’Arezzo Music Festival”

Pur in ottemperanza però alle normative attuali che prevedono il distanziamento ed il numero chiuso anche per gli spettacoli all’aperto, il Comune di Cavriglia organizza in collaborazione con l’Assoc ...

È un cambio di paradigma che rispecchia pienamente l’andamento dei tempi, forieri di incertezze e minacce sempre più cupe per l’economia mondiale. Il presidente della Federal Reserve, nel suo discorso ...Pur in ottemperanza però alle normative attuali che prevedono il distanziamento ed il numero chiuso anche per gli spettacoli all’aperto, il Comune di Cavriglia organizza in collaborazione con l’Assoc ...