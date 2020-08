Scuola, Miozzo (Cts): «Mascherine non sono dannose per i bambini» (Di giovedì 27 agosto 2020) «Con la riapertura della Scuola potrebbe esserci un lieve incremento dell'indice di trasmissione: come sta avvenendo all'estero, potrebbe esserci qualche lieve incremento». Lo ha... Leggi su ilmessaggero

davidefaraone : Più si avvicina il primo giorno di scuola più si alza la voce di chi mette in dubbio la ripartenza. Miozzo del Cts… - stangaseinove : RT @valy_s: #scuola #COVID19 Resta (al 27 agosto!!) il “nodo TRASPORTI”. Attualmente i bus viaggiano a pieno carico,con mascherina,senza pr… - pizia21 : **MioZzo: per gli operatori stiamo valutando le visiere...#scuola - GessaMarta : RT @valy_s: #scuola #COVID19 Resta (al 27 agosto!!) il “nodo TRASPORTI”. Attualmente i bus viaggiano a pieno carico,con mascherina,senza pr… - fattoquotidiano : LA SCUOLA RIPARTE In diretta della Camera l’audizione di Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico-scient… -